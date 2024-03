A Rheinmetall új, szegedi telephelye Európa meghatározó kutatás-fejlesztési projektje lesz. Élenjáró technológiát gyártanak majd, amely az elektromobilitás és a hidrogénüzemű járművek tekintetében hatalmas lépés lesz Magyarország számára – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Rheinmetall keddi alapkőletételi ünnepségén az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet szomszédságában.

– Azon dolgozunk, hogy megnyerjük a magyaroknak a jövőt – mondta a tárcavezető, majd azzal folytatta, hogy a Szegedi Tudományegyetem jelenlétével egy olyan tudásbázist épít ki Szegeden a Rheinmetall, amely sok magyar és külföldi fiatal számára is különleges lehetőséget biztosít. A magyar fiataloknak nem kell máshová menniük, mert a világ jön hozzájuk.

Kitért arra is, hogy Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne folytatódjon a blokkosodás, soha többé ne legyen Európában a Nyugatot a Kelettől elválasztó vasfüggöny. Az együttműködés alapja a tudomány. A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy a 2008-as válság után úgy döntött a kormány, hogy újraiparosítja az országot, immár az összes komoly autóipari márka jelen van, több százezer magyarnak biztosítanak munkát.

– Ugyanezt a lépést szeretnénk megtenni a védelmi ipar területén is. Ez nem csak katonai szuverenitásunkat segíti elő, hanem azt is, hogy a legmodernebb technológiát tudjuk exportra is gyártani – hangsúlyozta.

Christoph Müller, a Rheinmetall vezérigazgatója arról beszélt, hogy az elektromos autóipar, a megújuló energia, valamint a biztonsági rendszerek piacának kiszolgálására alkalmas alkatrészeket gyártanak majd az új, szegedi üzemben. A cégcsoport első, hibrid telephelyén a vállalat civil, autóipari üzletága és a védelmi, hadiipari tevékenysége egy fedél alatt egyesül. Fontos mérföldkőnek minősítette a várpalotai, a zalaegerszegi és a budapesti után a szegedi telephely létesítését, majd köszönetet mondott a magyar kormánynak a bizalomért, az együttműködésért, a befektetőbarát környezetért.

Kifejtette, hogy első lépésben a 85 ezer négyzetméteres területen egy 15 ezer négyzetméter alapterületű üzem épül, amely 300 új munkahelyet teremt. A beruházás teljes összköltsége 63 millió euró. A szegedi telephelyen elsősorban az autóipar számára gyártanak majd termékeket, többek között elektromos alkatrészeket, például nanoszerkezetű kondenzátorokat, valamint a hidrogén mobilitásban és energiatermelésben szükséges termékeket. A vállalat a Rheinmetall Electroic Solutions divíziója katonai üzletágának termékeit is itt kívánja gyártani.

A vezérigazgató kitért arra is, hogy Szegeden adottak a betelepedéshez szükséges peremfeltételek is az ipari partnereket illetően. Magyarországon jelen van a BMW, az Audi, a BYD és a Mercedes is. A Rheinmetall szegedi gyára a tervek szerint 2025 végén kezdi meg működését.