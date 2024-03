Bordány. Várhatóan két hónapig zárva lesz a Vadgesztenye Étterem március 29-étől, mert teljes körűen megújul a konyha, illetve bővítést is végeznek – olvasható a település honlapján. Az önkormányzat még tavaly év végén 236 millió forintot nyert el a beruházásra a TOP Plusz program keretében. Most arról tájékoztattak, hogy április 8-ától a menüztetést ételhordóban, továbbá elvitelre és helyben fogyasztásra a régi Mihálffy iskola épületében, a Szent István tér 1. szám alatt tudják biztosítani minden nap 11 és 15 óra között. A felújítás alatt az étterem Zákányszéken a volt Pedró Kocsma épületében is vára vendégeit a teljes személyzettel és megszokott ízekkel. Fontos tudni, hogy a továbbiakban is főznek elvitelre is, azonban az éttermet csak a 30/973-5229-es számon lehet elérni a felújítás ideje alatt.