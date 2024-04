A munkagépre mindenek előtt az új kerékpárút tisztán tartására volt szükségünk

– mondta Perneki László, Csanádpalota polgármestere, Perneki László, amikor arról kérdeztük, mire költik a Magyar falu program nemrég elnyert 14 milliós pályázati támogatását. Mint megtudtuk, a városnak nem csak a város belterületi szakaszán, hanem egészen Pitvarosig kötelessége gondoskodni arról, hogy a biciklisek közlekedni tudjanak az aszfaltszőnyegen.

Fotó: Szabó Imre

Olyan több funkciós járművet szereznek be a pénzből, amihez csatlakoztatni lehet hókotrásra, fűnyírásra és söprésre alkalmas tartozékot is. Beszerezni rögtön azt követően fogják, hogy megérkezik az összeg a hivatal számlájára. Az önkormányzatnak természetesen megvan az embere is, aki rendelkezik a vezetéséhez szükséges képesítéssel. A kisváros első embere hozzátette: nagy kiterjedésű zöldterületen is használni tudják majd a gépet – ilyen például a központi park, a Kelemen László emlékpark, illetve a sportpálya környéke. Ráadásul Palotán mintegy 300 gazdátlan ház található – ezek előtt az árok és az utcakert rendben tartása ugyancsak önkormányzati feladat.

Fotó: Szabó Imre

A települést jellemző bizonyos paraméterek megléte esetén egyébként nem csak községek, de városok is jelentkezhetnek a Magyar falu program pályázati kiírásaira – igaz, ezek jellemzően a legkisebbek ebben a kategóriában. Csanádpalota például ilyen munkagép beszerzésére már az előző vezetés idején is pályázott. Akkor azonban a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget az önkormányzat, így eleve nem nyerhetett támogatást.