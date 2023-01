Bár a téli szünetet éppen a fűtési költségek csökkentése miatt hosszabbították meg egy héttel az iskolákban, úgy tűnik, most ezzel nem sokat spórolnak az intézmények. Tavaszias időjárásnak örülhetünk lényegében karácsony óta, több napon ráadásul a melegrekord is megdőlt, vagyis kijelenthetjük, hogy soha nem volt még olyan enyhe az idő az ünnepek környékén, mint most.

A Dél-alföldi időjárás kedvelők Facebook-csoport adminisztrátora, Tóth Béla gyűjtése alapján az első rekord december 26-án, vagyis karácsony másnapján volt, amikor a Bajai úton mért 15,8 fokkal nem csak a külterületi, de még a belterületi maximumot is sikerült megdönteni Szegeden. Ezt követően Szilveszterre szubtrópusi eredetű levegő árasztotta el Európa nyugati, középső és déli területeit, amely több országban melegrekordot hozott.

Nálunk sem volt ez másképp: december 31-én Szeged külterületén 15,4 fokot regisztráltak a legmelegebb órákban, amely két tized fokkal több, mint amit valaha mértek ezen az állomáson. Január elsején és másodikán is folytatódott a rekordhalmozás. Az újév Sellyén indult a legkellemesebb idővel: mindössze egytized fokkal maradt el a csúcsérték a 19 foktól. Szegeden külterületen aznap "csak" 15,1 fokot mértek, ez azonban szintén rekord: éppen a tavalyi csúcsot múltuk három tized fokkal felül.

Hétfőn pedig ismét átadtuk a múltnak az eddigi országos napi és a szegedi külterületi legmagasabb hőmérsékleti értékeket. Bár az országban mértek 18 fok körüli értéket is, a mi 15,1 fokunk is közel 2 fokkal volt több, mint az eddigi, tavalyi rekord. Itt jegyeznénk meg, hogy az országos átlagos napi maximum-hőmérséklet ilyenkor egyébként 2,4 fok körül szokott mozogni.

Érdekesség, hogy nem csak hőmérsékletben, de a napfényes órák számában is új rekord született az ünnepek alatt Szegeden. A napfény városa a tavalyi évben még ragyogóbb volt, mint eddig bármikor: 2022-ben összesen 2615,7 óra volt a mért napfénytartam, amely 0,1 órával több, mint a 2012-es eddigi rekord. Ez pedig éppen Szilveszter napjának köszönhető, aznap sikerült túlszárnyalni a korábbi legnaposabb évünket.