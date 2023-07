A hétvégén érkező hidegfront általában bosszantja az embereket. Kivéve a legnagyobb nyári hőségben, amikor mindegy, mikor jön, messiásként fogadjuk a legkisebb enyhülést is. Ezen a hétvégén ráadásul úgy érkezett, hogy még csak el sem rontotta a napközbeni nyaralós programokat. Pénteken kora este ért el vármegyénkbe az országon átrobogó vihar, amely ugyan néhány településen kisebb károkat is okozott, szerencsére a nagy jégverést megúsztuk. Ugyanakkor jelentősen lehűtötte a levegőt, amely a nagy forróságban kifejezetten jól jött, hiszen hosszú idő után végre ismét át lehetett szellőztetni a lakásokat. Az enyhe idő még szombat reggel is kitartott, és bár napközben ismét 30 fok körüli értékre melegedett vissza a levegő, estére újra megjött a csapadék és a hűvös – 16 fok alá is lesüllyedt bizonyos területeken a hőmérséklet – hogy aztán vasárnap ismét gyönyörű nyári időnk legyen. Vagyis napközben nyugodtan lehetett strandolni, napnyugta után pedig megkaptuk azt az időt, amivel regenerálódhattunk a meleg után.

Egyelőre úgy tűnik, az elmúlt két hétben tapasztalt forróság a közeljövőben nem tér vissza. Hétfőn ugyan már újra 35 fok körüli maximum értékekre számítatunk, a déli területeken pedig váratóan kedden sem lesz enyhébb az idő, az éjszakák azonban - bár melegebbek lesznek az előző napokban tapasztaltnál - nem lesznek forróak. Ezt követően pedig újabb hidegfront érkezik. Szerdán a viharos szél mellett csapadék is ront a közérzetünkön, és bár a 27 fokos maximum sem kevés, a kánikulától az már messze lesz. A csütörtöki nap pedig a jelenlegi számítások szerint ettől csak abban különbözik majd, hogy eső már nem várható és a szél is csendesedik.