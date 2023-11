Többnyire erősen felhős vagy borult időben lesz részünk, csak kevés helyen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Hétfőn csak helyenként lehet gyenge csapadék, estétől viszont északnyugat felől mind több helyen ered el az eső. Kedden is összességében többfelé kell időszakosan esőre, záporra számítani, de napközben nagyobb területen akár hosszabb csapadékszünet is lehet. Hétfő estétől a délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, éjfélt követően olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, az északkeleti harmadban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legtöbb helyen késő este beáll a minimum, majd reggelre több fokot emelkedik a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 12 és 20 fok között várható, a Dél-Dunántúlon lesz a legmelegebb.