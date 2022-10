A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki autós oktatója útján nyújtott be hamis végzettségi igazolást a Csongrád-Csanád megyei vizsgaközpont ügyfélszolgálatán tavaly novemberben.

A vádirat szerint a vádlott 2021. nyarán B kategóriás jogosítvány megszerzése érdekében jelentkezett egy autóvezetői tanfolyamra, majd a kötelező vezetési óraszámok teljesítését követően az autósiskola közúti vizsgára jelentette be őt. A vizsgahely azonban észlelte, hogy a férfi nem igazolta, hogy alapfokú végzettséggel rendelkezik, így ennek hiányában nem volt vizsgára bocsátható. Hogy a jogosítványt mégis letehesse, a vádlott egy hamis iskolai bizonyítványt szerzett be, majd azt oktatója közreműködésével adta le az ügyfélszolgálaton, mivel nála éppen nem volt maszk, így az ügyféltérbe a hatályos járványügyi előírások miatt nem léphetett be.

Az autósoktató nem tudott az irat valótlan tartalmáról.

A Szegedi Járási Ügyészség az elkövetőt közokirat-hamisítás bűntettének elkövetésével vádolja.

A terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.