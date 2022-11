A brutális gyilkosság a koronavírus-járvány miatti kijárási tilalom idején történt. Ezért is tűnt fel a rendőröknek az utcán sétáló férfi, akit megállítottak, és azt látták, hogy a ruhája tiszta vér. Elmondta nekik, hogy azért véres, mert nem sokkal azelőtt ölt meg két embert. Azon a napon este ment a Kertész utca mögötti kiserdőbe, ahol későbbi, hajléktalan áldozatai bodegákban laktak. Először az egyik férfire támadt, egy bozótvágó és egy másik kés is volt nála. A bozótvágóval legalább 17-szer fejen ütötte és megszúrta az első áldozatot, aki hiába védekezett, esélye sem volt. A támadó biztosra ment: a torkát is átvágta több mint 10 centiméter hosszan. Ezután ment a másik épületbe az ott alvó férfihoz. Őt is többször megszúrta a bozótvágóval.

Horváth-Tóth Imola bíró az ítélet indoklásában elmondta, hogy a többszörösen visszaeső bűnöző tiszta tudatállapotban ölte meg két embert, vagyis beszámítható. Szerinte a vádlott veszélyes a társadalomra, ráadásul egy nappal a börtönből való szabadulása után ölt.

Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért adott be fellebbezést.