Az ENSZ legfrissebb becslései szerint világszerte 2021-ben 5 millió gyermek halt meg 5 éves kora előtt, valamint további 2,1 millió 5 és 24 év közötti korú vesztette életét – írta az UNICEF Magyarország kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében. A jelentések pozitív eredményekről is beszámolnak: 2000 óta a halálozások mértéke az 5 éves kor alattiak körében a felére, az idősebb gyerekek és fiatalkorúak esetében pedig 36 százalékkal csökkent. A halva születések száma is mérséklődött csaknem 35 százalékkal. Az ENSZ gyermekhalandósággal foglalkozó csoportja jelentésében azt is megállapította, hogy szintén 2021-ben, csaknem 1,9 millió csecsemő halva született. A tényeket még tragikusabbá teszi, hogy számos haláleset elkerülhető lett volna megfelelő színvonalú egészségügyi ellátással – fogalmaztak. Mint olvasható, minden második gyermek, aki 5 éves kora előtt vesztette el életét, Fekete-Afrikában született.