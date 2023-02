A Hunor mentőcsapat tagjai - köztük a három szeged tűzoltó is - hazaérkeztek Törökországból, jelezte a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tátrai János, Maróthi Róbert és Süli Csaba hétfőn hajnalban értek Szegedre. Bár lelkileg megviselték őket a látottak, de mindannyian jól vannak, sérülések nélkül tértek haza. Itthon a család várta őket, párjuk és gyerekeik hajnalban már találkozhattak is velük. Most pihennek, pár napra felmentést kaptak a szolgálat alól.

A mentésben részt vevő szegedi orvosokról korábbi cikkünkben olvashatnak.