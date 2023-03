A férfi 2023. március 26-án éjszaka több járműnek is megnyitotta az ajtaját a belvárosban. Az Oldalkosár utcában végül sikerrel járt, egy autó ajtaja nyílt, sőt az indítókulcsot is megtalálta benne. Hirtelen ötlettől vezérelve a gépjárművet beindította és a környező utcákban furikázott vele, míg a piacnál elvesztette uralmát a jármű felett és a kerítésen keresztül behajtott oda. Miután megpróbált kijönni, több alkalommal megrongálta a kerítést -ezzel együtt az autót is-, majd folytatta útját a belvárosban. A sérült jármű végül a Damjanich utcán leállt, így azt otthagyta.

A hódmezővásárhelyi rendőrök az adatgyűjtés során megállapították a feltételezett elkövető kilétét. A 20 éves férfi gyanúsítotti kihallgatásán elismerte a cselekmény elkövetését és elmondta azt is, pár nappal korábban egy másik nyitott autóba is bejutott. A Szentkirályi utcán parkoló kocsiból dobozba ömlesztett 200 forintos érmékkel távozott.

A férfi ellen jármű önkényes elvétele bűntett és lopás vétsége miatt indult eljárás a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon.

A rendőrség felhívja a járműtulajdonosok figyelmét:

- Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, akkor is, ha pár perce szállnak ki! Kiszállás után ellenőrizzék a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó beélesítését!

- A riasztóberendezés mellett alkalmazhatnak mechanikai védelmet (kormány, pedál, váltó, zár) is!

- Táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t, egyéb értékes műszaki cikket, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, okmányokat ne hagyjanak a gépjármű utasterében (még a kesztyűtartóban sem)!

- Ugyanez igaz az üres táskára, ruhaneműre is, hiszen az elkövetők a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat!

- Ha módjukban áll, vegyék igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket! Esti parkoláskor lehetőség szerint kivilágított helyen álljanak meg!