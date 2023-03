Tovább bonyolódik a múlt hónap végén kipattant, úgynevezett gyógycipős ügy. A rendőrök a napokban négy emberre csaptak le. A Nemzeti Nyomozó Iroda azt közölte, hogy egyszerre 10 helyszínen tartottak házkutatást, és három férfit, valamint egy nőt fogtak el. Egy szegedi és egy nyíregyházi orvost, valamint egy budapesti cég ügyvezetőjét és alkalmazottját, akik mindketten Baranya vármegyében élnek. A rendőrök úgy gondolják, hogy a gyógyászati segédeszközök gyártásával foglalkozó vállalkozás a jogosulatlanul felírt közel 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Ebből 930 vényt a szegedi orvos írta fel, aki ezzel csaknem 50 millió forinthoz segítette hozzá a céget. Őt letartóztatták, a másik három ember egyelőre szabadlábon védekezhet. Az ügynek velük együtt már 32 gyanúsítottja van.

A nyomozók most mobiltelefonokat és laptopokat és rengeteg iratot foglaltak le. A cég ügyvezetőjétől pedig elvittek egy quadot, egy autót, egy motort és egy rakodógépet is.

A szinte egész országra kiterjedő ügyben még tavaly novemberben indult nyomozás, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. Akkor derült ki, hogy több gyógyászati segédeszközöket gyártó cég jogosulatlanul igényelt vissza állami támogatásokat. A bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalási ügy nyomozásába azóta már több vármegyei rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott. Így Baranya, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is létrejött egy-egy nyomozócsoport, amelyek külön is nyomoznak. A rendőrség azt is közölte, hogy a mostani elfogásokkal még nincs vége az ügynek, a jövőben további elfogások várhatók.