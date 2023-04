Informatikai rendszerprobléma merült fel hétfőn 15 óra 20 perctől több közúti határátkelőhelyen és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. – közölte a police.hu.

A külföldre utazóknak ajánljuk, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével.

FRISSÍTÉS

Az informatikai hiba továbbra is fennáll, a problémára reagálva könnyített határellenőrzést vezettek be a várakozási idő csökkentése érdekében. A hiba kijavításáig - amelyen a szakemberek folyamatosan dolgoznak - könnyített határellenőrzést vezettek be, azonban az utasoknak lassabb áthaladásra kell számítaniuk. – közölte a rendőrség hivatalos oldala.