Már májusban megmondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban már májusban bosszantónak nevezte és kijelentette, elképesztően hosszú a várakozási idő a szerb-magyar határon. Mint elmondta, az országokon áthaladó közlekedési folyosó azonban az egyik legforgalmasabb egész Európában, hiszen összeköti keletet és nyugatot, így az egyik legfontosabb útvonala a nyugaton dolgozó balkáni és török vendégmunkásoknak. Az átkelők nyáron a leginkább leterheltek, a várakozási idő hat-nyolc óra is lehet. Hozzátette: abban is megállapodtak, hogy az átkelőre nehezedő nyomást elosztják, mégpedig úgy, hogy a Béreg–Hercegszántó határátkelőhelyet alkalmassá teszik a teherforgalomra, a Királyhalom–Ásotthalom határátkelőhelyet pedig a buszforgalomra, és a tervek szerint a határátkelőhelyek nyitvatartási idejét is meghosszabbítják.