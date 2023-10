Egy lehasadt faág akadályozta a forgalmat pénteken Hódmezővásárhely külterületén, az Erzsébeti úton. A város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt elvégezték a műszaki mentést.

Két körbála, valamint a körülötte lévő száraz, füves terület égett pénteken Fábiánsebestyénen. A szentesi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók közös erővel oltották el a lángokat.

Háromszáz négyzetméteren égett a száraz, füves terület szombaton Szegeden, a Gesztenye utcában. A város hivatásos tűzoltói oltották el a lángokat.

Egy melléképület és a benne tárolt berendezési tárgyak égtek szombaton egy baksi családi ház udvarán. Az egység az oltást követően hőkamerával vizsgálta át a tűzzel érintett épületet. Személyi sérülés nem történt.

Árokba borult egy autó szombaton Domaszéknél, az 55431-es úton. A műszaki mentéshez a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztotta a főügyelet, három ember sérült meg a balesetben. – írja a katasztrófavédelem hivatalos oldala.

Két autó karambolozott szombaton az M43-as autópályán Makó közelében. A makói és a szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Senki sem sérült meg.

Egy autó motortere égett szombaton Deszken. A szegedi egység oltotta el a lángokat, senki sem sérült meg.

Egy szeméttároló lángolt vasárnapra virradó hajnalban Szegeden, a Szamos utcában. A tűzben egy, a közelben parkoló autó is megrongálódott. A szegedi tűzoltók oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.

Vasárnap Csongrádról. Hódmezővásárhelyről, Szegedről és Makóról érkezett lakossági bejelentés az erős szél miatt. Mindenhol a leszakadt ágak és a kidőlt fák akadályozták a közlekedőket. Összesen hét műszaki mentést végeztek a Csongrád-Csanád vármegyei hivatásos egységek. Munkájukat egy esetben a fábiánsebestyéni önkéntes tűzoltók is segítették. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Nyolc hektáron égett a nádas, füves terület vasárnap délután Szegeden, a baktói városrészben. A tűz a közeli lakóházakat is veszélyeztette. A szegedi főügyelet a város hivatásos egységeit riasztotta a helyszínre. A tűzoltók munkáját a nagy füst mellett az erős szél is nehezítette. A nagy vízigény miatt a tűzoltásvezető a helyszínre kérte a szegedi és a hódmezővásárhelyi laktanya vízszállító járművét is. A szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem érte el a környező épületeket. Személyi sérülés nem történt a tűzesetben.