A megalapozott gyanú szerint egy férfi 2023 novemberében és decemberében több szentesi ingatlanba is betört, ahonnan elektronikai eszközöket és használati tárgyakat vitt el. Emellett az egyik helyi üzlet elől egy kerékpárt is ellopott, és volt olyan épület is, ahová nem sikerült bejutnia, mivel megzavarták. Az adatgyűjtés során a rendőrök azonosítottak egy 38 éves, helybéli lakost, akiről kiderült, hogy kábítószer hatása alatt állt több bűncselekmény elkövetésekor is. Előállítását követően a nyomozók a Szentesi Rendőrkapitányságon hallgatták ki, tettét beismerte. Továbbá munkatársaink a kutatás során lefoglaltak egy eltűnt gáztűzhelyt is, amit a napokban visszaadtak jogos tulajdonosának. – közölte a rendőrség hivatalos oldala.

Lopás bűntette és vétsége, lopás bűntett kísérlete, rongálás, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult eljárás ellene.