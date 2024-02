Egy embert fogtak el a rendőrök tiltott határátlépés miatt Magyarországon hétfőn – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a Mali Zvornikban kialakított migránsközpontba látogatott Bratislav Gašić belügyminiszter. A központ fő feladata lesz az illegális migráció visszaszorítása. Ez a központ egyébként január 29-én alakult meg Bratislav Gašić utasítására. Azóta fokozott rendőri jelenlét van az említett térségben, kifejezetten a migráció visszaszorítására. A szerb belügyminiszter kiemelte, korábban Szabadkán, Preševóban és Dimitrovgradban is eredményesen szerepeltek az egységek. Az új központ működése már eredményeket is hozott. Az év elejétől hétfőig 271 migránst szállítottak befogadóközpontba. Ebben az időszakban 1270 embert, 700 járművet és 19 épületet ellenőriztek.

A hirado.hu oldalon pedig az olvasható, hogy továbbra is özönlenek a migránsok a Kanári-szigetekre. Csak januárban több mint hétezren értek itt partot, tizenháromszor annyian, mint tavaly ugyanebben az időben. Az atlanti-óceáni migránsútvonal a világ egyik legveszélyesebb tengeri útja, ennek ellenére évente több tízezren jutnak el ezen az úton keresztül a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoportra.