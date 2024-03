A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pedig arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Unió Soros György 2015-ös tervét akarja megvalósítani, ami évi egymillió illegális bevándorló beléptetését, állampolgársághoz juttatását és a nemzetállamok nemzeti összetételének megváltoztatását jelenti. Bakondi György hozzátette, az elmúlt nyolc év bevándorlási statisztikáit és a migrációra adott, európai uniós válaszokat összevetve az EU semmilyen, számszerűen kifejezhető eredményt nem ért el, nem is akarja megakadályozni a migrációt, hanem kezelni akarja azt. Szerinte évről évre egymillió illegális bevándorló érkezik az EU-ba.

Ha így folytatjuk, és nem történik az EP-választáson változás, akkor az jóvátehetetlen, veszélyes és visszafordíthatatlan folyamatokat indít el az unióban

– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy, a balkáni útvonalon nem csökken a migrációs nyomás. A görög szigetek felé és a szárazföldi határszakaszon jelentős élénkülés tapasztalható, erről számolt be a török határőrség is. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar–szerb határ szerb oldalát afgán bűnözői csoportok uralták, de Szerbia tavaly megnehezítette a magyar határ megközelítését, őrizetbe vették a bandák tagjait.