A férfi 2022. július 16-án, megbízás alapján vállalta, hogy személyautóval Orosháza és egy szeged környéki kistelepülés között egy esküvői vendégsereg tagjait kérésre hazaszállítja. A sofőr– miután több hajnali fuvart is lebonyolított – 2022. július 17-én, 8 óra után újabb öt főt vett fel, akikkel Orosházára indult. A vádlottat utasai többször is kérték, hogy lassítson, és ne előzzön olyan veszélyesen, a férfi azonban nem tartotta be a közlekedési szabályokat. Székkutas térségben a vádlott fáradtsága miatt a bal sávba áttért, majd nekiment egy betonelemnek és a járművel felborult.

A baleset következtében az utasok közül egy sértett maradandó sérüléseket, három sértett és a vádlott súlyos sérüléseket, míg további egy sértett könnyű sérüléseket szenvedtek.

A járási ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja.

A terhelt bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni