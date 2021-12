Mint megtudtuk, péntek reggel is járt a helyszínen a természetvédelmi őr, de a hattyú egyelőre elúszik, csalogatásra sem megy ki a partra. Amint sikerül megfogni, a vadasparkba viszik, de nincs annyira legyengülve, hogy ezt kivitelezni tudták vol­na. A KNP munkatársa arra hív­ta fel a figyelmet, hogy sajnos olyan dolgokkal is etetik a vadmadarakat, amelyekre semmi szükségük, vagy káros is lehet rájuk nézve.