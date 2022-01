Dante univerzuma című képzőművészeti kiállítás nyílik pénteken a REÖK palotában. Dante Alighieri halálának 700. évfordulóján a Magyar Dantisztikai Társaság nagyszabású rendezvénysorozattal készül. Ennek részekén 50 kortárs magyar képzőművészt kértek fel, hogy az emlékév alkalmából egy-egy alkotással járuljanak hozzá egy ünnepi kiállításhoz, ami Szlovákia és Szentendre után most Szegeden lesz látható. A tárlat nyilvános bemutatkozása előtt szerdán az újságíróknak mutatták meg az alkotásokat.

Nátyi Róbert, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, a REÖK vezető kurátora elmondta, mivel műfaji megkötés nem volt, festők, szobrászok, grafikusok is reflektáltak Dante életművére.

– Míg korábban illusztrációk születtek, a 20. század második fele óta a hatását, szellemiségét, üzenetét próbálják meg a művészek kidomborítani – tette hozzá.

Pál József, a Magyar Dantisztikai Társaság képviselője úgy fogalmazott, Dante az ember sokszínűségét mutatta be, ami most is pont olyan aktuális, mint művei keletkezésekor.

– A képzőművészeti kiállításon látható művek hosszú elmélkedésre okot adó alkotások, melyeket a hozzá kiadott katalógus tesz teljessé. Ez ugyanis a művészek reflexióit is tartalmazza – beszélt a péntektől látható tárlatról, ami egyébként hiába lesz már a harmadik helyszín, a szegedi megnyitót tekintik a kiállítás igazi bemutatójának, tekintve, hogy az ötlete az itteni szellemi közegből indult el.

A tárlaton látható lesz az a Dante-portré is, mely 2004-ben már járt Szegeden. Fotó: Kuklis István

A mostani emlékévvel kapcsolatosan Pál József még elmondta, az már 2021. szeptember 12-én elkezdődött és ez a kiállítás csupán egy része. Lesznek például zenei események is, például bemutatják majd Tóth Péter, a SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánhelyettesének új művét.