Tanács Lajos életútját Farkas L. Gyula, az SZTE TTIK Biológiai Intézetének nyugalmazott professzora ismertette a Magyar Biológiai Társaság szegedi csoportjának csütörtöki emlékülésén. 1944-ben Budapesten látta meg a napvilágot. 1970-ben az egykori József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-kémia szakán diplomázott. 1973-ban doktori címet szerzett, disszertációjának témája a vadméhek voltak.

Középiskolákban tanított, majd a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola oktatójaként tevékenykedett, 1998-2006 között az Élelmiszertudományi Tanszék vezetője, 2005-2007 között a Mérnöki Kar professzortanácsának elnöke, 2007-2009 között az SZTE Mezőgazdasági Kar tudományos dékánhelyettese, 1998-2010 között a Magyar Biológiai Társaság helyi csoportjának elnöke volt. 2020 februárjában hosszú betegség után hunyt el.

Kutatási témáit Matuz János agrármérnök ismertette, aki a Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársaként több mint harminc éven át dolgozott együtt Tanács Lajossal, szoros barátságot ápoltak. 1992-2008 között 26 közös cikket publikáltak szaklapokban. Azt vizsgálták, hogyan hatott a műtrágyázás a búza minőségére és összetételére, valamint, hogy a növényvédőszerek milyen mértékben voltak jelen a malom- és sütőipari termékekben. Az előadó kiemelte, Tanács Lajos mindig szívvel-lélekkel kutatott. Munkásságuk során a magyar szaknyelv gondozására és gyarapítására is figyelmet fordítottak, legtöbb cikküket magyarul publikálták. Matuz János visszaemlékezése során Tanács Lajos szakmai érdemei mellett jellembeli kiválóságát is hangsúlyozta. Mindenekelőtt önzetlen segítőkészségét, ugyanis publikációiban előszeretettel említette a kutatásban közreműködő hallgatókat is a szerzők között.

Kedves, igazságos, segítőkész vezetőként méltatta egykori tanítványa, Krisch Judit, az SZTE Mezőgazdasági Kar Élelmiszermérnöki Intézetének docense is, aki egykori oktatója és mentora érdemei között említette a kémiai, biológiai és mikrobiológiai laborok nagyszabású fejlesztését is, amelynek gyümölcseit a jelenlegi hallgatók is élvezhetik, mint a mikroszkópok, az európai színvonalú kémiai labor vagy a Mezőgazdasági Kar legnépszerűbb szemléltető eszközei, a haszonállatok csontvázai.