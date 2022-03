Másfél hete rendezték meg Kunszentmártonban a kötélugró-diák­olimpia országos döntőjét. A versenyen szegedi siker született: a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két diákja, a másodikos Varga Petra és a harmadikos Farkas Rebeka Lotti páros gyakorlatban korosztályukban országos bajnokok lettek. Az eredmény hatalmas meglepetés volt, hi­­szen a lányok szeptemberben kezdték ezt a sportot, és az is­kolában is mindössze másfél éves múltra tekint vissza ennek az oktatása.

Azért indultak a diákolimpián, hogy kipróbálják magukat, jutalmul tehetségükért és szorgalmukért. Semmiképpen nem azért, mert bármiféle eredményt vártunk tőlük – mesélte felkészítő tanáruk, Balogh Nóra Ágnes. Persze ha már neveztek, sokat készültek, de nem is merték remélni, hogy olyan iskolákkal is felvehetik a versenyt, ahol már sok éve folyik a kötélugrás magas szintű oktatása, ráadásul jóval magasabb heti óraszámban.

Az intézményben tavaly szep­­temberben indult kötélugrásszakkör. Az igazgató kérte fel Balogh Nórát, hogy indítsa el, mivel a tanárnő korábban a mórahalmi egyesület színeiben versenyző volt.

Heti egy, 45 perces foglalkozást tartok, ami nagyon népszerű, jelenleg 50 diák jár hozzám. Másodikos kortól le­­het jelentkezni, a cél pedig a játékosság és a sport megszerettetése. Természetesen főleg lányok járnak, de van néhány fiúnk is – mondta. A diákolimpia előtt persze a két lánnyal külön is gyakorolt, és a heti 2-3 foglalkozás mellett otthon is mindennap előkerült az ugrókötél.

Hétről hétre nagyon sokat fejlődtek, büszke vagyok arra, hogy milyen komolyan vették ezt a feladatot – mondta a tanárnő.



A páros gyakorlat két részből áll: a betanult, zenés ko­reográfia bemutatása után egy olyan feladatot is kaptak, hogy fél perc alatt minél több duplázást kellett megcsinál­niuk, azaz olyan ugrást, amely során egy felemelkedés alatt kétszer kellett megpörgetni maguk alatt a kötelet. Ez utóbbiban harmadikok lettek, pedig Petra például sokkal jobb eredményt ért itt el, mint korábban bármely edzésükön. Zenés gyakorlatukkal viszont magabiztos első helyen zártak, és összesítésben is ők lettek az aranyérmesek.



A lányok versenyeztetése egyébként ezzel nem állt le, már készülnek az április 10-i országos bajnokságra, ahol bíznak benne, hogy ismét tudnak dicsőséget szerezni iskolájuknak.