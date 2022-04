Földeák főterén két játszótér is lesz egymással szemben hamarosan – tudtuk meg Hajnal Gábor polgármestertől. Az önkormányzat 5 millió forint értékben pályázott játszóeszközök beszerzésére, méghozzá eredményesen. Időközben a pénz meg is érkezett Földeák számlájára, sőt már ki is választották, melyik cég fogja a játékokat telepíteni, várhatóan még ebben a hónapban. Az új játékokat a 3 esztendeje létesített futópályánál tervezik fölszerelni, ahol már vannak felnőttek számára beszerzett kondieszközök.

Összesen 4 játékelemről, illetve egy padról van szó. Így a terület alkalmas lesz arra, hogy egy-egy család minden tagja hasznosan tudja eltölteni a szabadidejét: amíg a felnőttek, nagyobb gyerekek edzenek, addig a kicsik játszhatnak úgy, hogy közben szem előtt vannak.



Érdekesség, hogy ugyanezen a téren, nem messze a futópályától már van egy korábban létesített játszótér. Hajnal Gábor azt mondta, eredetileg valójában ezt szerették volna bővíteni, kiegészíteni, ám kiderült, hogy mivel ez utóbbi egyházi területen létesült, nem lehet rá pályázni. Ezért döntöttek végül a másik játszótér kialakítása mellett. Mivel a két játszótér szinte egymás mellett lesz, a gyerekek bizonyára örömmel fogják az újdonságot fogadni, különösen mert másfajta játékokból áll majd, mint a régi – mondta a falu első embere. Mászóvár, rugós hinta, körforgó és lépegető játék fogja itt várni az apróságokat.

Hajnal hozzátette, természetesen nem ez az egyetlen pályázat, amit az idei évben eddig benyújtottak.