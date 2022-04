Bejutott a parlamentbe az április 3-i országgyűlési választáson a Mi Hazánk Mozgalom, 7 helyet kaptak, ebből 1 a pártelnöké, Toroczkai Lászlóé, aki úgy döntött, hogy nem lesz tovább Ásotthalom polgármestere. Frakcióvezetőként lesz jelen az Országgyűlésben, félig Budapestre költözik. Lapunknak azonban azt mondta, ennek ellenére nem engedi el Ásotthalom kezét, a hetek felét ott tölti majd, irodát bérel majd a polgármesteri hivatalban, és fogadóórát is tart majd a helyieknek.



Kiemelte, rengeteg fejlesztés valósult meg az elmúlt években a településen, azonban vannak olyan munkálatok, amelyek jelenleg is folyamatban vannak, ilyen a Bűbáj Birtok létrehozása, amelynek utolsó lépése egy elvarázsolt kastély megépítése lesz, amely 750 millió forintba kerül majd. De ugyanilyen megkezdett beruházás a batátacsipszet előállító üzem kialakítása is, amelyben már zajlik a gyártás, de most tartanak ott, hogy az áru a boltok polcaira kerülhetne – magyarázta.



Ahhoz, hogy a több éve tartó munka gyümölcse beérjen, annak a csapatnak kell folytatnia a tevékenységet a nagyközségben, amellyel én dolgoztam együtt. A Mi Hazánk-os csapatnak – fogalmazott.



A párt elnöke szerint a vasárnapi szavazás után a 3 miniszterelnök-jelöltből csak 2 maradt talpon, Orbán Viktor és ő. Úgy véli, kemény viták lesznek majd közöttük, hiszen társaival nem a párt, hanem a haza érdekeit nézik majd. Megjegyezte, ha a Fidesz–KDNP jól kormányozza az országot, akkor nem lesz vita, viszont ha a nagyvállalatok helyett a lakossággal fizetteti meg a koronavírus okozta mesterséges gazdasági krízis árát Orbán, akkor biztosan komoly vitába szállnak majd.



Toroczkai megjegyezte, egyetlen dolog már biztosan van, amiben nem értenek egyet, ez pedig az alkotmány, amelyben szerinte a civileket, a társadalmat is be kellene vonni, valamint jogfolytonosnak kellene lennie a történelmi alkotmányunkkal, de véleménye szerint nem az.



Kérdésünkre azt mondta, nem gondolja, hogy a sikerükhöz köze van a DK és a Jobbik lepaktálásának, azonban sok volt jobbikos támogatójuk van, valamint olyan emberek is melléjük álltak, akiknek eddig nem volt pártjuk. Toroczkai szerint a következő hetekben még többen csatlakoznak hozzájuk.