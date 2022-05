Immár 56. alkalommal rendezték meg a Szép magyar beszéd versenyt, ahol az értő és értető szövegtolmácsolás legjobbjait, a magyar nyelvet legszebben beszélő középiskolás fiatalokat választják ki évről évre. A szakképző iskolák kategóriájának győri döntőjébe 53 diák jutott be, közülük 15-en kaphatták meg a fődíjat, a Kazinczy-érmet. A Kossuth Zsuzsanna tanulói évek óta térnek vissza mindkét versenyről különdíjjal, de a fődíj elnyerése mindkét helyszínen az idén sikerült először.

Nagy elődök

Ehhez szó szerint fel kell nőni, az se baj, ha kicsit megszállott az ember. Hosszú évekig tartó tanulási folyamatot jelent a felkészítő tanárnak, és hónapokat, sokszor éveket a diákoknak – magyarázta Mi­­kó Anna Júlia, aki mindkét diák felkészítésében részt vett, Balázs Evelinében egyedül.

Csongrád-Csanád megyében nagy hagyománya van a magyar nyelv ápolásának, és neves kollégákkal, nagy elődökkel mérkőzünk meg, akik mindig szeretettel támogatnak. Sokat köszönhetek már elhunyt kolléganőmnek, Ácsné Fekete Ilonának is, aki bevezetett a hangsúlyjelölés rejtelmeibe. Ez a rendszer képezi a verseny írásbeli részét – mondta a tanár.

Mindenkinek győzelem

Több tehetséggel foglalkozott már az évek során, de most történt meg először az, hogy a tanítványa, Evelin megyei első helyezettként jutott tovább.

Győrben jelen lenni, a ma­­gyar nyelvnek ezen az ünnepén részt venni már önmagában ajándék. Eddig minden diákom megfogalmazta, hogy akár nyert, akár nem, felemelő élmény volt számára a verseny. Az, hogy jelen lehetett – mondta a felkészítő. Szerinte mindenkinek győzelem az, hogy eljut a Kárpát-medencei döntőre, amelyet a szervezők mindig nagy gondossággal, elhivatottan, nem mindennapi lelkesedéssel rendeznek meg.

Szívesen visszamenne

Balázs Evelin tizenhat évesen, tizedik osztályosként nyerte el az érmet, a legnagyobb elismerést, ami kivételes, hiszen van, aki évekig próbálkozik, és végzősként sem jár sikerrel.

Nagyon örülök, hogy meg­­van az érem, bár kicsit úgy érzem, jobb lett volna két év múlva nyerni – vallotta be lapunknak a sikeres tanuló, hozzátéve, nagyon szívesen visszamenne Győrbe, mert ennél szebb élményt még soha nem élt át.

– Nemcsak maga az esemény, hanem a négy nap alatt megismert diáktársak is le­­nyűgöztek, igazán fantasztikus társaság jött össze. Biztos, hogy sokakkal tartani fogjuk a kapcsolatot a jövőben is, máig folyamatosan jönnek az üzenetek. A Vajdaságból származom, és ezen a döntőn több onnan érkező, régi ismerőssel is találkozhattam, így kétszeres örömmel vehettem át a díjat – mondta Evelin.