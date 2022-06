A Holt-Tisza-parton készül a város legújabb sportcsarnoka: a volt kertészeti telephelyen a tervek szerint egy több mint 1700 négyzetméter alapterületű épületet létesítenek, ahol a küzdőtéren zajló mérkőzéseket százötvenen nézhetik majd a nézőtérről.

A kézilabda-munkacsarnok elsődlegesen az utánpótlás-­nevelést szolgálja, a Csongrádi Tigrisek Utánpótlás Kézilabda Egyesület és az NB II.-es felnőttcsapat otthona lesz, de a Bársony István mezőgazdasági középiskola diákjai is használhatják majd. A tervek szerint a létesítmény emellett egyéb sportrendezvények rendezésére is alkalmas lesz, de más, nem sportjellegű rendezvények megtartásához szükséges védőburkolat is a fejlesztés része.

A Beruházási Ügynökség értesítése szerint az önkormányzat elnevezheti a jelenleg még név nélkül álló sportlétesítményt. A város javaslatát a Beruházási Ügynökség a véleményével együtt továbbítja majd a Nemzeti Sportközpontok Igazgatósága részére. Ott a beruházásért felelős minisztériummal és a Magyar Kézilabda Szövetséggel egyeztetnek, és ez alapján hozzák meg a döntést.

A csarnok elnevezésére több javaslat született: a Csongrádi Kézilabda Csarnok, a Csongrádi Serházzugi Kézilabda Csarnok, a Csongrádi-Sport-Csarnok, a Tiszavirág Kézilabda Csarnok Csongrád és a Csongrádi Tigrisek Kézilabda Csarnok nevek közül kerül majd ki a létesítmény új neve.

A témát csütörtöki ülésén vitatja meg a város képviselő-testülete, ahol döntenek is a kézilabdacsarnok elnevezéséről.