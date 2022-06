Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, most a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban pályáznak, hiszen a képviselő-testület terve az, hogy szociális intézménnyé építik át az iskolát.

Tehát a jelenleg nagyobb családi házban működő Algyői Egyesített Szociális Intézményt költöztetnék át az egykori iskolába, hiszen ott sokkal jobb körülményeket tudnának biztosítani többek közt a családvédelmi és a gyermekvédelmi szolgáltatásoknak, valamint az éves szűrővizsgálatoknak is.

Fotó: Karnok Csaba

A településvezető kérdésünkre beszélt arról is, hogy saját erőből nem tudják felújítani az ingatlant, most az előzetes felmérések, tervezések alapján 425 millió forintra pályáznak a TOP Pluszban. A volt iskolát azonban úgy szeretnék renoválni, hogy a régi külsejét megőriznék, tehát belső szigetelést helyeznének fel, ahogyan korábban tették azt a polgármesteri hivatal korszerűsítésekor is.

Az algyői képviselő-testület egyébként tavaly eladásra is meghirdette az épületet, akkor 76 millió forintra állapították meg a becsértékét, de ekkora ajánlatot senki sem tett. Molnár Áron megjegyezte, mindenáron nem szerettek volna megszabadulni az ingatlantól, ezért nem adták el. Később, az ajánlattételi idő után érkezett a becsértéknek megfelelő ajánlat, de addigra már úgy döntöttek a képviselők, hogy szociális intézménnyé alakítják át.