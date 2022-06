A város fő útjain, a sugárutakon és a körutakon folyamatos, jó ütemben lehet autózni. A Bertalan híd már most megtelt autóval. A Temesvári körúton hosszú sor van a hídra fel, de tele van a Bérkert utca és a Népkert sor is. A Szegedi oldalon sem jobb a helyzet Római körúton minden sáv tele van, a Szilléri

sugárúton a Csillag térig ér a sor. A Sajka utca is meg telt. Most még jelző lámpa irányítja a forgalmat. A Hajós utcában a Pille utca saroknál félpályás útzár nehezíti a haladást. A Budapesti úton aszfaltozni fognak ez a befelé haladást nehezíti. Az Algyői úton és a Szabadkai úton tartanak többen a város irányába, ezeken a részeken kisebb torlódás van. A belvárosi rész jól járható.