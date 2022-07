A fesztivál három napján a sátorban 18 gáztűzhelyen sütötték a palacsintát, 800 liter lisztből, 900 liter tejből, 900 liter szódából és 5000 tojásból.

120 liter olajra volt szükségünk. Ennek a beszerzése volt a legnehezebb. Tavasszal még tartottunk attól, hogy esetleg hiánycikk lesz, ez szerencsére nem következett be, viszont az üzletek korlátozták az egyszerre megvehető mennyiséget. Korábban elmentünk a boltba és vettünk 120 liter olajat. Most kellett egy kis ügyeskedés. Van egy kiváló szociális intézményünk, amely most már az idősek napközijét is működteti. Őket kértük meg, hogy segítsenek. Az időseink összefogtak, beültek az önkormányzati kisbuszba és elvittük őket bevásárolni. Így szedtük össze az olajat, mert anélkül nem lett volna fesztivál. Úgyhogy megoldottuk a problémát – idézte fel mosolyogva a falu polgármestere.

A kökény-, áfonya-, szilva-, barack- és fügelekváros, fahéjas, kakaós és túrós palacsinták mellett rengeteg program is várta a Derekegyházra látogatókat. Természetesen volt palacsintafutás, palacsintatekerő és -evő verseny is. Népszerű volt a helyben kérhető fesztivál frizura. Szombaton csaknem 80 veterán autó és motor gördült be Derekegyház központjába a Hódmezővásárhelyi Veteránjármű Baráti Kör szervezésében. Este pedig a Beatles magyar emlékzenekara, a The Bits szórakoztatta a nagyérdeműt.