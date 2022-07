Előfordul, hogy a gyors segíteni akarással reklámszatyorba csomagolva, műanyag dobozba zárva érkeznek mentett állatok a Szentesi Természet-, és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványhoz – mondta lapunknak Nagy Tímea, a szervezet vezetője. Hozzátette: sok az elesett madarakon, állatokon segíteni akaró önkéntes, amiért nagyon hálásak, ám a beszállításon sok múlhat.

Nagy madár kis dobozban

Múlt pénteken egy viszonylag kicsi, ragasztószalaggal átkötött dobozban találtak meg egy barna rétihéját a mentőközpont kapuján belül. A feje ugyan kilógott, de a ragasztó a tollazat egy részét is érintette és tönkretette. Az ürülék mennyisége miatt már foszlott szét a doboz átnedvesedett alja. Így arra következtettek, legalább 3-4 órát gúzsba kötve tölthetett el a madár a majdnem 40 fokos hőségben, mielőtt egy viszonylag kis helyen átpasszírozták volna a mentőközpont kapuján. A barna rétihéja egyik szárnya annyira sérült, annak egy részét el is vesztette, hogy ha megtalálója nem adja le, egy idő után legyengül és elpusztul.

Áramütés miatti sérülések

Egerészölyv és barna rétihéja egyaránt gyakran bekerül a szentesi madármentőkhöz, javarészt áramütés okozta sérülésekkel, esés miatti nyílt töréssel. Éppen a napokban engedtek el néhány felgyógyult egyedet. A múlt pénteken beérkezett madárnak a jobb szárnyából hiányzik egy rész, így soha többet nem illeszthetik vissza a természetbe. A szentesi szervezet röpdéjében tölti majd idejét.

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy csakis kilyuggatott és teljesen lezárt papír dobozba helyezzék el az állatot, és juttassák el a mentőközponthoz. Lehetőleg ne lógjon ki félig sem az átmeneti szállító eszközből – hangsúlyozta Nagy Tímea. A 06 30/633-2900-ás ügyeleti számuk 0-24-ig hívható, ám a fogadási rendhez igazodva veszik át a madarakat, vadállatokat. A leadott egyedeket a külső kezelőben vizsgálják meg elsőként, a szervezetnél mindennek megvan a maga helye.

Védett barna rétihéja

A Magyarországon védett barna rétihéja eszmei értéke 50 ezer forint. A madár testmagassága mintegy fél méteres, szárnyfesztávolsága elérheti a 130 centit, a hím súlya 400-670, a tojó valamivel nagyobb, 540-800 gramm. Feje kicsi, teste viszonylag nyúlánk. A barna rétihéja monogám, a pár általában egy szaporodási időszakra áll össze, de előfordulhat ennek ellenkezője is. Síkvidéki mocsarakban, nádasokban szinte mindenhol költ, ezek hiányában ritkán mezőgazdasági területeken, száraz gyepeken is megtelepszik. Tavaszi visszaérkezésük után a párok látványos nászrepülést mutatnak be. A tojó 3-6 tojást rak, azokat 32 napig egyedül melegíti, a fiókákat is ő eteti, a hím vadászik, ő gondoskodik a család táplálékáról. Főként kisemlősökre, kisebb madarakra és fiókáikra vadászik. A fiókák 40 napos korban hagyják el a fészket.