A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom vándorbölcső kezdeményezésének célja, hogy kifejezze: egy megszülető gyermek nem csak a családjának, hanem egy nagy közösségnek is fontos. Az ország több pontján is vannak vándorbölcsők, amelyeket időről időre meghirdetnek és újszülöttek családjainak adnak kölcsön, amíg ki nem növi az aktuális lakója. Szegeden már 6 kisbaba családja kapta meg néhány hónapra az ittenit, amely Gesztes Olimpia projektvezető testvéréé volt eredetileg. Ez a kezdeményezés a közösségépítésről szól azáltal, hogy egy olyan tárgyat, amelyet egyetlen családban sem használnak sokáig, idegenek osztanak meg egymással – magyarázta Gesztes Olimpia. Hozzátette: ez a megszületett kisbabák számra is egy üzenet, mely szerint másoknak is fontos az ő létük.

Forrás: DM

Pénteken ismét új tulajdonosa lett a bölcsőnek: Man Eszter 12 hetes kisfia, Máté fekszik majd benne a következő időszakban. Négyéves lányommal gyakran járunk a Somogyi Könyvtárba, itt láttuk kiállítva a vándorbölcsőt és olvastam a felhívást, hogy lehet rá pályázni. Azt gondolom, a babák bölcsőben ringatása nagyon szép hagyomány, annak ellenére, hogy már kiment a divatból. Azért jelentkeztem, mert arra gondoltam, jó lenne egy ilyet ideiglenesen használni – mesélte az édesanya, aki már el is tervezte, hogyan fogja használni a vándorbölcsőt. Sokat szoktam énekelni, dalolni a gyerekeknek. Ezután ezt meg tudom tenni úgy, hogy Mátét a testvére közben a bölcsőben ringatja, nem kell a babát a karomban tartani. Aztán ki tudja: lehet, hogy annyira megszereti majd a fiam, hogy el is alszik benne – mosolygott Man Eszter.