A nemzeti ünnep előtt néhány nappal bontatta el az önkormányzat a Pörnye Gödör Söröző mellett, a Szántó-Kovács János és a Lévai utcák sarkánál lévő „hadiözvegy trafikot”.

A polgármester szerint jogosan fájlalják

A bontás nagy felháborodást keltett Hódmezővásárhelyen. Érezhette ezt Márki-Zay Péter polgármester is, mert augusztus 20-án, az időjárás miatt a Szent István templomban tartott beszédében, majd a vasárnap esti szokásos videóműsorában is szentelt egy-egy fejezetet a semmivé lett kis trafiknak, amihez a vásárhelyieket sok-sok emlék fűzte. Az augusztus 20-i beszédben elismerte, sokan jogosan fájlalják a „hadiözvegy trafik” elbontását. Vasárnap pedig azt is mondta, megérti az indulatokat.

Ha az időjárás nem szól közbe, és a téren tartottuk volna a megemlékezést, akkor a túloldalon láthatnánk a trafiképületet, amiben most egy halbolt található. Az ilyen építményeket az I. világháború után a hadirokkantaknak és a hadiözvegyeknek adta juttatásként az akkori uralkodó hatalom

– mondta.

Hajdan 16 kis trafik állt Vásárhelyen

A nagyjából 2x3 méter nagyságú kis trafiképületeket az I. világháború után építették. Vásárhelyen tizenhat ilyen kis trafik állt, amiből most már csak kettő maradt, az egyik a Kutasi út mellett, abban halbolt működik, a másikban pedig lángosozó a Teleki és Rákóczi utcák sarkán.

Márki-Zay Péter vasárnap este azzal védte a döntést, hogy ő is meg szerette volna menteni a trafikot.

Körbejártuk a kérdést. Megkérdeztük a hatóságokat, rendőrséget, a főépítészt. Az a döntés született, hogy rendkívül veszélyes a trafiképület. Amióta kerékpárutat építettek a Szántó Kovács utcára, azóta aki a Lévai utcáról autóval jön, egyáltalán nem látja, ha kerékpáros érkezik. Szerencsére eddig haláleset nem volt, de egyetlen emberélet is sok. Az a döntés született, hogy a téglaépületet elbontjuk, ez meg is történt. Ha úgy tetszik, egy történelmi emléket bontottunk el. A tizenhatból már csak kettő maradt, amik nincsenek útban és meg fogjuk becsülni mindkettőt

– ígérte a polgármester. Azt is mondta, fényképekkel dokumentálták az elbontott trafikot, a fotókat hamarosan QR-kód segítségével elérhetővé teszik a helyszínen.

Cigirágóért és Bazokáért is jártak a trafikba

A vásárhelyiek a közösségi médiában több fórumon is hangot adtak felháborodásuknak a trafik elbontása miatt. A HMVH Car Life oldalon pedig a trafik elbontása mellett és ellene is érveltek. Voltak, akik a rossz kilátásra hivatkoztak, mások szerint viszont a stop tábla és a közlekedési tükör megoldotta ezt a kérdést. Sokan felemlegették az épület múltját és az ott dolgozókat, például Járai nénit, akinél darabra lehetett Stollwercket és tutti fruttit venni. Mások gyermekkorukban cigirágóért és Bazoka rágóért jártak oda. Úgy tudni, utolsóként Farkas Miklós cipész dolgozott a trafikban, sokan vitték hozzá javíttatni a lábbelijüket. Az utolsó években már üres volt az épület, az állaga pedig egyre romlott.