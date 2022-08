Egy hónapot töltött Los Angelesben Asztalos Leó, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar ösztöndíjas programjának köszönhetően. A kaliforniai város egyik legnagyobb kórházának, a USC Keck School of Medicine-nek a radiológiai osztályán töltötte a gyakorlatát a fiatal, aki az egyetem honlapján számolt be élményeiről.

Azt írta, hogy az ottani szakemberek már az első napon elárasztották a különböző online tananyagokkal és még egy könyvet is kapott, ezáltal pedig fel tudott készülni az ügyeletes orvos által javasolt témakörökből. Ennek köszönhetően már a második héten rá bízták a mellkasröntgenek értékelését. Ezután két hetet töltött a sürgősségi radiológián, amely beszámolója szerint azért volt különleges számára, mert ide hozták a legtöbb traumás sérültet, így rengeteg érdekes eset radiológiai kiértékelését láthatta.

Mint írta, a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne csak megfigyelői szerepben legyen jelen, így önállóan megoldandó feladatokat és olvasnivalókat is kapott.

A kórházi gyakorlat mellett városnézésre is jutott ideje. A legérdekesebb az volt neki, hogy minden közösségnek megvolt a saját „városnegyede”. Ellátogatott Little Tokyo, Chinatown és Little Armenia városrészekbe is, ahol láthatta, hogy egyes nemzetek hogyan próbálják meg fenntartani a saját szokásaikat és kultúrájukat Amerikában.