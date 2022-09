A „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” szlogennel meghirdetett program célja, hogy az ingyenes táncórákkal elérhetővé tegye a gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályok számára a választás lehetőségét. A táncműfajok megismertetésén túl, fontos a tánc és a mozgás széles körben történő népszerűsítése, hogy minél többen a táncban találhassák meg az egészséges életmódhoz, a tudatos mozgáshoz és a közösségi élményhez vezető utat. A Nagy Táncválasztón workshopok, nyilvános táncórák és csaknem száz amatőr tánciskola, táncműhely és táncpedagógus várta a gyerekeket és családtagjaikat.

Az érdeklődők ki is próbálhatták a táncórákat, a színes (bordó, sárga, kék, zöld) termekben szegedi és a környékbeli táncoktatók órái vártak mindenkit, de volt filmvetítés, kiállítás és kerekasztal-beszélgetés is. A színházteremben egész nap a szegedi és a környékbeli csoportok mutatkoztak be. Hogy is volt? címmel balettmesterekkel is beszélgettek a szervezők, majd az is szóba került egy másik beszélgetésen, hogy miért fontos a tánc az idősek egészségének megőrzésében. Azt pedig, hogy soha nem késő elkezdeni a szegedi Senior Line Dance csapat tagjai bizonyították be, akik amerikai country zenére táncoltak.