Jutott-e a szegedi baloldalnak a Márki-Zay-féle guruló dollárokból?

– tette fel a kérdést pénteki sajtótájékoztatóján a Fidesz városi frakcióvezetője.

Tápai Péter emlékeztetett, hogy a közelmúltban Márki-Zay Péter nyilatkozataiból derült ki, hogy a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének, vagyis a mozgalmának 1,86 milliárd forintnak megfelelő dollár került a bankszámlájára.

Bár előbb tagadta, hogy ezeket a pénzeket a választási kampányukra fordították volna, később már úgy nyilatkozott, hogy az Action for Democracy támogatását bevallottan a magyar kormány leváltásár kapták Amerikából. A rendelkezésünkre álló információk alapján világosnak látszik: a hazai baloldal választási kampányát az Egyesült Államokból és végső soron Soros György „jóvoltából” finanszírozták

– fogalmazott Tápai Péter.

Szerinte azon túl, hogy a történtek a jóérzésű magyar emberben morális kérdéseket vetnek fel, az eljárás – mint jogellenes külföldi beavatkozási kísérlet a magyar választási folyamatokba – a pártok finanszírozását szabályozó törvény alapján egyértelműen jogellenes. Emellett pedig komoly nemzetbiztonsági kockázatokat is rejt, és ezért is indokolt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága által elindított vizsgálat.

A frakcióvezető úgy gondolja, hogy az egész magyar társadalomnak joga van tudni és tudnia is kell arról, pontosan mire is költötték el a külföldről kapott súlyos összegeket, és milyen célból is kapta azt Márky-Zay Péter és vele együtt a komplett baloldal.

Mi az az ok, amiért cserébe készek voltak feladni hazánk szuverenitását, idegen hatalmaktól való függetlenségét?

– kérdezte Tápai Péter.

Hozzátette, hogy a szegedi embereknek is joguk van tudni, hogy a Márki-Zay Pétert favorizáló Botka László vezette baloldal kapott-e a guruló dollárokból, és ha igen, jutott képviselő-jelöltjeinek, Szabó Sándornak és Mihálik Edvinnek a kampányára.

Tápai Péter felszólította az érintetteket, hogy álljanak ki a nyilvánosság elé, és válaszoljanak az ezzel kapcsolatos kérdésekre.