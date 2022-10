Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Rókusvárosi 2-es számú általános iskola. A jeles évforduló alkalmából 3 napon keresztül különböző programokkal emlékeznek a jubileumra. A szerdai nap teljes egészében a születésnapozásról szólt, amelyet reggel egy időkapszula elhelyezésével indítottak.

– Egy dunsztos üveget díszítettünk ki, abba helyeztük el a jövőnek szánt üzeneteket – mondta el Kiss László intézményvezető. – Minden osztály névsora belekerült, egy-egy jó kívánsággal azok számára, akik majd 25 év múlva kinyitják. Emellett az elmúlt 40 évet jellemző oktatási eszközöket is elrejtettünk benne: ceruzát, krétát, radírt, ecsetet. De egy szájmaszkot és egy Covid-tesztet is beletettünk, hiszen az elmúlt 2 évünk erről szólt – sorolta. Az időkapszulát az udvaron kialakított üregbe helyezték be, amelyet egy olyan betonlappal fedtek le, amelyen az iskola legfiatalabb és legidősebb diákjának kézlenyomata is rajta van.

Az iskola több mint 400 diákja ezt követően közös tánccal köszöntötte az iskolát, majd élőképben megformázták a 40-es számot. Mielőtt pedig körülölelték az épületet, 40 környezetbarát lufit is a magasba engedtek. A délelőtti programsorozat faültetéssel zárult: a tölgyek és cserjék mellett virágok is kerültek az iskola udvarára – összesen 40 darab.

A programsorozat csütörtökön családi és sportvetélkedőkkel folytatódnak, pénteken pedig gálaműsort tartanak a tornateremben a művészeti iskolások és egykori diákok közreműködésével.