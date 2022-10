Hódmezővásárhelyen szeptemberben már elküldött a város 32-35 embert és még további 5-10 dolgozó számíthat arra, hogy hamarosan utcára kerül. Erről Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere beszélt a Hódtói Sport- és Szabadidő Központban megtartott lakossági fórumon a napokban.

Az elmúlt években mindenütt a legolcsóbb megoldásra tértünk át, amit lehetett megtakarítottunk

– sorolta a polgármester és többek között megemlítette a menza kiszervezését, hogy másik bankhoz vitték át a város pénzét, illetve másik telekommunikációs céggel szerződtek. Ugyancsak jelentős eredményként nevezte meg a Kovács-Küry Idősek Otthona energetikai felújítását, amire egyébként még az előző vezetés pályázott, csakúgy, mint a Dobó, a Bibó és a Janáky utcai szociális bérlakások energetikai felújítására.

A fórumon beszélt a tervezett intézménybezárásokról is, amiről már lapunk is hírt adott. Idén, a következő hónapokban sorra zárják be a vásárhelyi intézményeket, amelyeket télen, a magas energiaárak miatt nem tudnak fűteni. Hónapokra lakat kerül az Alföldi Galériára, az Emlékpontra, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központra. Utóbbit a Magyar Kultúra Napján nyitják ki a Vásárhelyi Művészeti-díj átadója idejére. Lezárják a könyvtár felét is. A HMSZ és a HVSZ Zrt-k irodai dolgozóit pedig a városházára költöztetik, hogy kevesebb teret kelljen fűteni.

Sajnos, kevesebb dolgozónk is lesz. Felmértük, hogy ki az, akit tudunk nélkülözni. Szeptemberben már 32-35 főtől megváltunk és még néhánytól, már nem ennyitől, meg fogunk, valószínűleg további 5-10 embert építünk le. Ideális esetben be nem töltött munkaköröket nem töltünk fel. Mindig igyekszünk azokat elküldeni, akiket leginkább nélkülözni tudunk

– hangsúlyozta a polgármester, de azt is hozzátette: „minden jó emberre szüksége van a városnak a jövőben is.” Ígéretet tett, hogy a dolgozói béreket és a vállalkozókat is kifizetik.

Márki-Zay Péter a beruházások kapcsán arra tért ki, ha azt látják, egy beruházás 1-2 év alatt térül meg, arra még hitelt is érdemes felvenni. Az önkormányzat egyébként legutóbb mintegy 100 millió forintos hitelt vett fel az elhíresült Szent Antal utcai felújításra, egy kifejezetten jó minőségű utca felújítására, amit 10 évig fizethet a város és nem spórol vele energiát.