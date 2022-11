Szerdán este fél 6-ra hirdették meg a közlekedési és közbiztonsági fórumot Vásárhelyen, ahol bárki feltehette volna kérdéseit a legilletékesebbeknek, a rendőrségnek, a közterület-felügyeletnek és a városvezetésnek. A lehetőséggel azonban egy lakos sem élt, így a fórum elmaradt, a szervek zárt körű tanácskozást folytattak.

Ha már ott voltunk, Gyöngyösi Ferenc alpolgármestert arról kérdeztük, hogy igaz-e, hogy az energiatakarékosság miatt 30 százalékkal csökkentik a közvilágítást. Azt mondta, ez jelenleg nincs napirenden. Ahhoz, hogy a város közvilágítását csökkentsék, le kellene cserélni az összes lámpatestet, mert a jelenlegiek nem alkalmasak erre.

– Más jellegű megtakarítás sem lesz a közvilágítással kapcsolatban. Önkormányzatunk azt vallja, hogy sem a közbiztonság, sem a biztonságos közlekedés kárára nem spórolunk – közölte az alpolgármester.

Gyöngyösi Ferenc lapunk kérésére azt is elmondta, 14,5 millió forintból új kamerákat vásárolnak, a programot jövőre is folytatják. Több régi, elavult kamerát cserélnek ki, hogy hol, ebben a rendőrség véleményét is kikérik. Megerősítette, igaz az a hír, hogy a jövőben nemcsak a rendőrségre futnak majd be a kameraképek, hanem a városházára is.

– Ha a közterület-felügyelőinknek bármilyen adatra volt szükségük, a rendőrségre kellett menniük. Most a rendőrség mellett az önkormányzaton belül is lesz egy kameraszoba, ahol közvetlenül is információt gyűjthetnek – mondta Gyöngyösi Ferenc, hozzátéve, csak az erre engedéllyel rendelkezők láthatják majd a kameraképeket, többnyire a közterület-felügyelet munkatársai.

Az időközben megérkező Márki-Zay Péter polgármestert arról kérdeztük, nem érzi-e aggályosnak, hogy a felvételek a városházára is befutnak majd.

Azt mondta, nem és azokat a kollégáikat, akik a magánemberek adataiban böngésztek, már kirúgták.