A vásárhelyi kulturális élet színtereinek bezárásával, átszervezésével készül a város a téli szezonra. Az Alföldi Galériában december 4-én, vasárnapig látogatható a 68. Vásárhelyi Őszi Tárlat, azután bezárják az épületet egészen március végéig. A Zsinagóga és a Magyar Tragédia 1944 kiállítóhely, illetve az Emlékpont november elseje óta már nem fogad látogatókat, részben rendszeres iskolai rendhagyó történelemórák és tárlatvezetések maradnak el. Az épületben működő Tourinform Irodát a városi strand recepciója mögötti pulthoz költöztették át.

Költöző szakkörök

Szintén teljesen lezárják a Bessenyei Ferenc Művelődési Központot december 20-tól egészen március 31-ig. A szakköröket és egyéb programokat januártól átviszik az Ifjúsági Klub helyiségébe; a részletes programot most dolgozzák ki. A komoly- és könnyűzenei koncerteknek, színházi előadásoknak otthont adó színháztermet egy apropóból nyitják majd meg: a Magyar Kultúra Napjához köthető eseményeket megtartják január 16. és 22. között. Az Alföldi Galériában, a művelődési központban, az Emlékpontban és a Tornyai János Múzeumban egyébként termálenergiát is hasznosítanak a fűtéshez. A bezárásokkal így inkább villamosenergia-megtakarításra számítanak.

Átszervezett könyvtár

A művelődési központ lezárásáig a Tornyai János Múzeum működik majd igazgatási központként. A közgyűjtemény egyébként teljes nyitvatartással várja látogatóit a fűtési szezonban. Hasonlóan a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtárhoz, ahol átszervezéssel alkalmazkodnak a helyzethez. Mint azt Domjánné Szénási Edit könyvtárigazgató lapunknak elmondta: minden könyvtári szolgáltatás folyamatos, a belső elrendezésen változtattak csupán. Az aula regisztrációs pultját átköltöztették a felnőtt kölcsönző térbe, a gyermekkönyves részleget pedig az olvasóterembe. A gyermekkönyvtáros kollégák a közösségi szolgálatos diákok segítségével mozgatják át a 30 ezer kötetes állomány egy részét. Mint mondták: főként a gyakran kölcsönzött példányokkal rendezik be új helyüket, a szakirodalom a helyén maradt, szükség esetén természetesen elérhetően. A gyerekek kedvelt playstation kuckóját is átviszik az olvasóterembe. Onnan így a manapság főként online adatbázis böngészésre használt közösségi számítógépek közül kettő szintén a felnőtt kölcsönző részre került. Ott szabadon használhatók továbbra is.

Hiánytalan programok

A könyvtárigazgató azt hangsúlyozta: a plusz terek hiánya nagyobb rugalmasságot igényel majd a programok, illetve a klubok, egyesületi, közösségi találkozók szervezésekor. De az előre tervezettek szerint szervezik a könyvtár életét és szolgáltatásaik is folytonosak. A gyermekkönyvtári foglalkozásokat is hiánytalanul megtartják.