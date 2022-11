– Bűnt követ el az, aki nem támogatja a lakásrendelet módosítását, amit a Fidesz-KDNP kért a szegedi közgyűléstől. Hibát mindannyian követünk el, hisz emberek vagyunk, de ha nem orvosoljuk azt, miután szembesültünk vele, akkor bűnt követünk el – közölte pénteken megtartott sajtótájékoztatóján Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője.

Kiemelte, tovább tombol a lakásrendelet módosítás miatti vihar Szegeden, hiszen hiába kérte a két gyermeket nevelő, egészségügyben dolgozó házaspár, hogy hosszabbítsák meg a bérleti jogviszonyukat az eddig szociális alapon bérelt, önkormányzati tulajdonú lakásuk esetében, nem tett eleget az önkormányzat ennek. Kérték azt is, hogy piaci áron bérelhessék tovább az ingatlant azért, hogy ne kelljen gyermekeikkel elhagyni az otthonukat, valamint Szegedet, ezt is elutasította a város. Mihálffy jelezte, ugyanígy a bérleti jogviszony meghosszabbítását kérte egy pedagógus is, de ő is elutasítást kapott, neki is el kell hagyni az IKV Zrt. által kezelt ingatlant. Több mint száz család érintett az ügyben.

– De nem az a lényeg, hogy hányan érintettek, egyetlen családot sem tehet utcára az önkormányzat. Méltatlan helyzet, amibe a városlakók kerültek. Azok, akik minden nap a szegediekért, értünk dolgoznak, hiszen egészségügyi, honvédelmi és rendvédelmi dolgozókról, valamint pedagógusokról van szó – mutatott rá a képviselő.

Mihálffy szerint ezt a hibát mielőbb ki kell javítania a városnak, amit a Fidesz-KDNP által benyújtott rendeletmódosítás elfogadásával tud megtenni az önkormányzat. Éppen ezért arra kérte a szegedi baloldalt és Botka László polgármestert, hogy támogassák a módosítási kérelmet.