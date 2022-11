Az alkalmazás részleteiről Susányi Tamás, az egyesület munkatársa beszélt ma délután egy előadáson a Vedres István Technikumban. Elmondta, hogy az alkalmazás az okostelefonokon mutatja be a különböző folyó és már befejezett fejlesztési projektet, az ott elérhető nyilvános fényképek, tervek és más dokumentumok segítségével. Jelenleg 27 ilyen van a DÉL-URB-E nevű programban.

A lényege, hogy ha valaki egy olyan helyszínhez ér, amelyik fent van az alkalmazásban, meg tudja nézni azt, hogy mi volt ott korábban, sőt a tervekhez és a kész projekt adataihoz is hozzáférhet. Susányi Tamás kiemelte, hogy nem csak önkormányzati beruházásokat mutatnak be, hanem tulajdonképpen bármilyen fejlesztést. Ez akár egy családi ház is lehet, ha a tulajdonos és a tervező is hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához. Szerdán az előadás után működés közben is bemutatták az alkalmazást egy Takaréktár utcai épületen, amiből majd egy egyetemi szálló lesz.

Bár a rendszerben egyelőre csak szegedi projekt találhatók, de a megoldás más településekre is rugalmasan kiterjeszthető. A jelenleg elérhető információkat a fejlesztők az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer adatainak felhasználásával töltötték fel.