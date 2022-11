– Papíron elméletileg este 10 óráig lehet zenét szolgáltatni, de 11-ig is tart némelyik koncert. A zene egyébként inkább azokat zavarja, akik közvetlenül a söröző mellett laknak. Minket pedig az bosszant, hogy amikor hajnalban hazaindulnak a vendégek, az összes kutya megvadul, mert megy az őrjöngés, a kiabálás. Ráadásul szemetelnek is – panaszkodott egy férfi. Krupiczer Ferenc azt mondta, mások is felvetették a problémát.

– Most ráállítottam magam és lesz következménye – jelentette be. Hozzátette, erről nem kíván többet elmondani, majd személyesen tájékoztatja az ott lakókat.

– A tulajdonos felelős, hogy olyan vendégkört tartson, akik rendet tudnak tartani, ha nem, akkor nem kötelező nyitva lenni. Rendszeresen küldünk majd ki közterület-felügyelőt és hatósági embert, aki ellenőrzi a hangszintet és a rendet. A Népkerti Sörözőnél bonyolítja a helyzetet, hogy az egyik politikai párt kultikus helyévé vált – mondta Márki-Zay Péter polgármester.

Daru Árpád furcsállja a lakossági fórumon elhangzottakat. Sokszínűek a koncertjeik, a népzenétől a komolyzenén át a könnyűzenéig, vendégeik elsősorban nem a tinik, hanem inkább az idősebb korosztályokhoz tartoznak. Képzőművészeti kiállításokat, közéleti beszélgetéseket, kvízesteket is szerveznek.

– Legutóbb egy Kossuth-díjas művész lépett fel nálunk. Dresch Mihálynak, a mai magyar jazzművészet kiváló képviselőjének a zenéjére sem a szemetelő, őrjöngő huligánok jöttek el – mondta Daru Árpád, a Népkerti Söröző vezetője, aki tudja, hogy egy vendéglátóhely mellett senki sem lakik szívesen, mert valóban vannak momentumok, amik alkalmasak lehetnek az ott lakók nyugalmának zavarására.

– A szabályokat betartva törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a súrlódás – emelte ki. Azt pedig nemtelen vádaskodásnak tartja, hogy a Népkerti a Fidesz kultikus helye. – Az nem titok, hogy én melyik politikai közösséggel értek egyet, de hogy a vendégeink, fellépőink vagy akár a kollégáim „merre húznak”, ez nálunk teljesen mindegy.