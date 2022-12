– A Magyarok Kenyere Program jóvoltából liszt készült az összegyűjtött búzából. A hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület közreműködésével összesen 2 mázsa lisztet kaptunk, amelyet eljuttattam a külterületén élő családokhoz az elmúlt két hétben. A város körül mind a négy külterületi kistelepülésre és a tanyákra is jutott az adományokból. Mivel ez az időszak esős volt, így a tanyán élőkhöz csak gyalog tudtam eljutni, mert gépjárművekkel megközelítetlenek voltak az ingatlanok – mondta Benkő Zsolt. A képviselő többgyermekes családokat, valamint egyedülálló, vagy nagyon nehéz körülmények között élő nyugdíjasokat keresett fel. Ötödik éve az Ótemplomi Református Egyházközséggel is együttműködik. Az Asztalt terítesz elnevezésű program révén összegyűlt adományokat is vittek az érintett 25 családnak.

– Jól jött a segítség így karácsony előtt, de a személyes megkeresés talán még jobban. Az egyedül élőkhöz, különösen akik tanyán laknak, csak ritkán kopogtat be valaki. Voltak nénik, akik nagyon elérzékenyültek, úgyhogy kísérőimmel megható pillanatokat éltünk át – tudtuk meg Benkő Zsolttól.

A képviselő ebben a hónapban Vajhátra és Batidára használt ruhákat is vitt a Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából. A tervek szerint hamarosan Szikáncsra is jut a ruhaadományól.

0 Nemcsak az élelmiszerek, a ruházati termékek ára is jelentősen megemelkedett. Az emberek inkább élelmiszerre költik a jövedelmüket, akár dolgozók, akár nyugdíjasok, ezért a használt ruhákra is nagy az igény – említette meg a képviselő.