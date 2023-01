Mint Hegedűs Zoltán, a HSZC kancellárja elmondta, a szakképzési centrum megalakulása óta arra törekszik, hogy az intézményeiben a kor követelményeinek megfelelő eszközöket és feltételeket tudjon biztosítani a tanulók és a pedagógusok számára.

A Sághyban is folytatódott az a folyamat, ami a korábbi években az új konyha megépülésével és az iskola tanárijának a felújításával jól kirajzolódott. A tavalyi év legnagyobb beruházása a folyosó és az iskola közösségi terének modernizálása volt, a régi, elavult üvegablakokat cserélték új, hőszigetelt nyílászárókra 20 millió forintból.

Fotós: Majzik Attila

– Szeretném kiemelni, hogy az iskola is nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy szépüljön az intézmény. A folyosón például a diákok vállalták, hogy gipszkartonnal burkolják a korábban nem túl esztétikus felületeket, a kerékpártárolók pedig az itt tanuló ácsok keze munkáját dicséri – hangsúlyozta Hegedűs Zoltán. A kancellár hozzátette, a kollégiumi feltételeken is igyekeznek javítani, ennek érdekében 10 millió forintos keretből 64 új ágyat vásároltak.

Hegedűs Zoltán kiemelte, további fejlesztésekben is gondolkodnak a Sághyban, ezekre több mint 100 millió forintot szánnak: szeretnének egy új tetőt építeni a folyosóra, tervben van egy gépészeti labor létrehozása, emellett elindul a kollégiumi szobák festése is, illetve 30 régebbi számítógépet is lecserélnének.