– A legfontosabb tavalyi fejlesztésünk a közvilágítás korszerűsítése volt. Emellett a belvíz-elvezetési programunkat is folytattuk. A két beruházás több mint 300 millió forintba került. Emellett több más területen is végrehajtottunk kisebb fejlesztéseket. A lehetőségekkel igyekeztünk minden alkalommal jól sáfárkodni. 2022-nek azonban nem ez volt a legfontosabb feladata, hanem az, hogy az energiaválságot túléljük – mondta az elmúlt évet értékelve Szél István, Székkutas polgármestere.

A település az elsők egyike volt, amely tervet dolgozott ki az intézmények téli nyitvatartására.

– Nem vártunk, azonnal léptünk, amikor kiderült, hogy mennyivel növekszik az áram és a gáz díja. Ezzel a gyors lépéssel milliókat spóroltunk. A téli időszakra több létesítményünket bezártuk, máshová költöztettük. A mindennapi élethez nem szorosan kapcsolódó tárgyi javainkat értékesítettük, hogy energia-korszerűsítési beruházásokat végezhessünk azokban az intézményeinkben, amelyekben ez még nem történt meg. A lakosság ezeket az intézkedéseket kezdetben rossz néven vette. Ha nem az elsők között lépünk, hanem mondjuk harmincadikként a megyében, akkor gondolom, könnyebben ment volna az elfogadás, ami azóta nálunk is megtörtént, hiszen minden szolgáltatásunk működik továbbra is – emelte ki Szél István.

Idén egy nagy teljesítményű fatüzeléses kazánt beépítésével a sportcentrumot teljesen függetlenítik a gázfelhasználástól. A világítást jelenleg is napelemekkel oldják meg. Az egészségházban is leválnak a gázról, oda egy 25 kilowattos napelemrendszert építenek. A művelődési házban is energiatakarékos beruházásokat terveznek, még a következő fűtési szezon előtt. Ez összességében 40-45 millió forintos beruházás lesz, saját erőből.

– 300 millió forint pályázati forrást nyertünk Nagymágocs és a hódmezővásárhelyi Rárósi út között lévő 4,2 kilométeres út szilárd burkolattal való ellátására. Folytatjuk a belvízrendezési programot is. Ez körülbelül 120-130 millió forintos pályázat volt – tudtuk meg a székkutasi polgármestertől.