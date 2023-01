Nagy a mozgolódás az ellenzéki térfélen, legalábbis országos szinten. Megy a kapkodás még a korábban már számtalanszor elbukott emberek után, és ez most elért Szegedre is. Nem is túl nagy meglepetésre a párizsizásáról ismert Jakab Péter jelentette be közösségi oldalán, hogy a pártjához, a Nép Pártja Mozgalomhoz csatlakozik Tóth Péter, a Jobbik volt Csongrád-Csanád vármegyei elnöke is.

A dolog ráadásul már annyira felpörgött, hogy Tóth Péter vezetésével Szegeden is megalakult A Nép Pártján Mozgalom. Közösségi oldalukon azt írták, hogy ők „jobbosok, balosok, magyarok, akik nem egymást akarják legyőzni, hanem a Fideszt. Új ellenzéket építünk Csongrád-Csanád megyében is!” Arról egyébként valószínűleg elfeledkeztek, hogy a megyéket már év eleje óta vármegyéknek hívják, de ez legyen a legkisebb bajuk.

Tóth Péter egyébként az utóbbi években nagyot futott a szegedi közéletben. Kezdetben a Jobbikban politizált. Volt a párt szegedi alelnöke, majd 2007-től elnöke. A 2007-ben megalakult Magyar Gárda alapító tagja, majd megyei szervezője. 2008 óta pedig a Jobbik vármegyei elnöke. A 2019-es önkormányzati választáson az Összefogás Szegedért Egyesület kompenzációs listáján szerepelt, de nem szerzett mandátumot, viszont sok emlékezetes pillanatot szerzett a politikára meg az ocsmányságra kicsit is fogékonyaknak. Például suttyó románnak nevezte a Facebookon Ruzsa Rolandot, aki a Fidesz-KDNP támogatásával megnyerte a dorozsmai időközi választást.

Ráadásul ez még nem volt elég neki, később egy hozzászólásában bocskoros oláhokat (ami tulajdonképpen ugyancsak románt jelent) is emlegette. Tóth Péter korábban többször is beszélt arról, hogy szakít antiszemita múltjával, de ez úgy tűnik nem sikerült neki. De a legnagyobb húzása kétségkívül az volt, hogy elkezdett Botka Lászlóhoz húzni, aki pedig nemhogy elhatárolódott volna tőle, hanem simán befogadta a csapatába az egykori gárdaalapítót.