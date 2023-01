A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi karán folytatódtak a kari nyílt napok a hétvégén. A gyógyszerész szak iránt érdeklődőket szombaton várták a karon, és sokan el is látogattak a rendezvényre. Ráadásul, ha a dékáni köszöntőt vették figyelembe a középiskolások, egész biztosan lesz utánpótlása a szakmának. Zupkó István igen szórakoztató köszöntővel kötötte le a fiatalok figyelmét, ami természetesen a kar méltatásáról szólt. Elhangzott egyebek mellett, hogy a szegedi gyógyszerészkaron vannak a legjobb oktatók, bár ezt a dékán szerint bárki mondhatja, de náluk tényleg így van. A legalább száz érdeklődőnek beszéltek arról, hogy mi mindenre jó a gyógyszerészdiploma, és persze arról is, hogy milyen a diákélet a karon. Kiderült természetesen, hogy lehet kutatómunkát végezni, de azt is megtudhatták a gimnazisták, hogy milyen munkafolyamatok és egyéb tevékenységek zajlanak a gyógyszertárak betegek részére nem nyilvános helyiségeiben, és a laborokat is bemutatták az arra fogékonyaknak.

Kiderült az is, hogy Szegeden több mint kilenc évtizede folyik gyógyszerészképzés, 1957 óta önálló kari keretek között. A kar dolgozói törekszenek arra, hogy a régi hagyományokat megőrizve biztosítsák a mai kor elvárasainak és igényeinek megfelelő, nemzetközi szinten is versenyképes képzést.