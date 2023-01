Az első napon egyébként azokból volt több, akik jegy nélkül álltak sorba. Többségük lapunk cikkéből értesült erről a lehetőségről. Egyikük sem kérdezte, milyen étel van a dobozban, mint mondták, bármi is az, nekik jól jön.

– Háromszor műtöttek rákkal, nem tudok már magamnak főzni. És igazából nem is lenne miből. Kevés a nyugdíjam és sok a kiváltani való gyógyszerem – magyarázta a 80 éves Piroska néni, miért jött el. Ismerősével, egy másik asszonnyal érkezett, aki beteg férjével osztja el az egy adag ételt. – Nem viszek el kettőt, úgyse bírnánk ennyit megenni – mosolygott.

– A drága barátom szólt, hogy van ételosztás. Nagyon köszönöm a kedvességüket – hálálkodott Kardos Gábor, majd még mentegetőzött egy ideig: ha megérkezik a nyugdíja, lehet, hogy nem is jön. Mert akkor pár napra fellélegezhet. A 65 éves hajléktalan férfi később elárulta, igazából most sem maga miatt állt sorba, egy szintén fedél nélküli társának viszi a káposztát. Mi beszéltük rá, hogy kérjen magának is, mert van bőven. Mint mondta, 38 ezer forintból él, ebből nem sok mindenre futja. – De most abból a pénzből, amit ezen az ételen megspóroltam, veszek az unokáknak valamit – tette hozzá. Hasonlóan érvelt Ocskó Ferenc is. Az 55 éves férfi elektromos rokkantkocsival érkezett. – Ha most 3 napig itt eszek, tudok venni néhány csokit az unokáknak – tervezgetett az 55 éves férfi. Ő még kevesebb pénzből él, mint barátja: koldulás miatt megbírságolták, a büntetést azonban nem tudta befizetni, így azt nyugdíjából vonják. Havonta 33 ezer forint marad neki a megélhetésre.

Szerdán mindenki, aki elment a Klauzál térre, kapott ételt, sokan több adagot is haza tudtak vinni. A csütörtöki menü gulyásleves, a pénteki pedig töltött káposzta lesz. A rotarysták arra kérik az érdeklődőket, hogy a jeggyel rendelkezők érkezzenek 17 órára. Azoknak, akik ilyet nem kaptak, 17.30 órától kezdik meg az ételek kiosztását.