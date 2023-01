A 2023-as év hala a lápi póc lett a Magyar Haltani Társaság honlapján indított voksolás alapján. A hírről lapunk is beszámolt január első napjaiban, most viszont arra kerestük a választ Sallai Zoltán halkutató segítségével, hogy Csongrád-Csanád vármegyében hol fogható ez a faj. A Magyar Haltani Társaság elnökségi tagja elmondta, a vízi növényzettel gazdagon benőtt, tiszta vizű lápi élőhelyeket kedveli az év hala, amelynek élőhelyeit részben a szukcessziós folyamatok, részben pedig a kiszáradások veszélyeztetik.

– Ezekből az élőhelyekből kevés maradt fenn a vármegyében. Sterbetz István az 1960-as évek előtt arról írt, hogy a Kurcából, a Tisza hullámteréből, a Barci-rétről és a hódmezővásárhelyi rizsföldeken is megtalálta a lápi pócot. Farkas Árpád az 1980-as évek végén még megtalálta az Atkai-Holt-Tiszában is, Gaskó Béla muzeológus pedig az ásotthalmi tőzegbánya-tóban találta meg 1994-ben. Utóbbi helyszínen sajnos biztosra vehető a kipusztulása. Ezzel sajnos végére is értünk az eddig ismert élőhelyeinek a felsorolásában – részletezte Sallai Zoltán.

De ha ilyen nehezen fogható, akkor miért ez lett az év hala? A szakember szerint a lápi póc dobogóra kerülésének oka lehet az, hogy a Magyar Haltani Társaság honlapját látogatók nagy része horgász, akik a tapasztalatok szerint a sügérféléket kevésbé kedvelik, ugyanis a sügér és durbincsok falánkságuk miatt gyakran mélyre nyelik a horgot, és a hátúszójuk elülső részében lévő szúrós csonttüskék kellemtelenné tudják tenni a horog kiszabadítását. A másik oka az is lehetett a győzelemnek, hogy a honlapon megjelent egy hír egy új lápi póc lelőhelyről, így szem előtt volt a kis termetű hal, amelynek hossza ritkán éri el a 10 centimétert.

Sallai Zoltán figyelmeztetett, a lápi póc fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 250 ezer forint, kifogása pedig egész évben tilos, de nincs is tudomása arról, hogy bárki is horoggal fogott volna valaha lápi pócot.